В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n214860-ukrayinciv-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvaly-8-lypnya-karta.html

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Погіршення погодних умов очікується в Україні найближчими днями.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Так, завтра, 8 липня, вдень в Україні, очікуються:

грози — крім заходу та крайнього сходу;

місцями град, шквали 15−20 м/с у південних, центральних, Сумській та Харківській областях;

значні дощі у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях;

пориви вітру 15−20 м/с у західних і північних областях.

I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку.

07−09 липня в Україні, крім більшості північних, Закарпатської, Черкаської, Полтавської, 08−09 липня і Волинської, Львівської, Хмельницької, 09 липня й Рівненської, Дніпропетровської і Харківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — зазначають у Гідрометцентрі.

Крім того, сьогодні, 7 липня, ввечері та впродовж 8−9 липня, у зв’язку з прогнозованими дощами, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,2−0,7 м над рiвнями на 08.00 7 липня, без загрози негативних наслiдкiв.