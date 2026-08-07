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Погода 6 серпня встановила нові температурні рекорди, карта: Гідрометцентр
Спека в Україні встановила нові температурні рекорди 6 серпня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215485-speka-v-ukrayini-vstanovyla-novi-temperaturni-rekordy-6-serpnya-infografika.htmlРакурс
В Україні погода вчора, 6 серпня, встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,7 — 4,3°, — розповіли у Гідрометцентрі.
Рекордні температури було зафіксовано у таких облцентрах:
- Луцьку — 38,6°;
- Рівному — 39,0°
- Житомиру — 38,3°;
- Києву — 39,0°;
- Чернігову — 38,2°;
- Львову — 37,3°;
- Тернополю — 37,8°;
- Хмельницькому — 35,7°;
- Ужгороду — 38,4°;
- Івано-Франківську — 37,8°;
- Чернівцях — 37,3°;
- Вінниці — 37,6°;
- Миколаєві — 38,8°.