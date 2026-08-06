В Україні очікуються небезпечні погодні явища, карта: Укргідрометцентр

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Небезпечні метеорологічні явища очікуються завтра, 7 серпня, у низці регіонів України.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що завтра вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози, в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, в Україні продовжує зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки: