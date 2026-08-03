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В Україні встановлено нові температурні рекорди, інфографіка: Укргідрометцентр
Спека в Україні встановила нові температурні рекорди (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215381-speka-v-ukrayini-vstanovyla-novi-temperaturni-rekordy-infografika.htmlРакурс
В Україні впродовж 31 липня — 2 серпня була зафіксована низка температурних рекордів.
Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 1,4°, — розповіли в Гідрометцентрі.
Зокрема, 31 липня рекордні температури спостерігалися в двох областях:
- Львівській — 32,7°;
- Івано-Франківській — 32,9°.
1 серпня зафіксовано такі рекорди:
- Волинська область — 34,8°;
- Рівненська область — 34,5°;
- Львівська область — 33,5°;
- Івано-Франківська область — 34,2°;
- Закарпатська область — 35,5°;
- Тернопільська область — 33,1°;
- Вінницька область — 34,7°.
2 серпня рекордні температури зафіксовані у
- Закарпатській області — 35,1°;
- Житомирській області — 34,3°;
- Вінницькій області — 34,8°;
- Чернігівській області — 34,1°.
Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку у більшості регіонів України в найближчі дні.
04−06 серпня в Україні (04 серпня крім Харківської та Запорізької областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — наголошують в Укргідрометцентрі.