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Ракурс
В Україні встановлено нові температурні рекорди, інфографіка: Укргідрометцентр

Спека в Україні встановила нові температурні рекорди (ІНФОГРАФІКА)

3 сер 2026, 15:31
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В Україні впродовж 31 липня — 2 серпня була зафіксована низка температурних рекордів.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 1,4°, — розповіли в Гідрометцентрі.

Зокрема, 31 липня рекордні температури спостерігалися в двох областях:

  • Львівській — 32,7°;
  • Івано-Франківській — 32,9°.

1 серпня зафіксовано такі рекорди:

  • Волинська область — 34,8°;
  • Рівненська область — 34,5°;
  • Львівська область — 33,5°;
  • Івано-Франківська область — 34,2°;
  • Закарпатська область — 35,5°;
  • Тернопільська область — 33,1°;
  • Вінницька область — 34,7°.

2 серпня рекордні температури зафіксовані у

  • Закарпатській області — 35,1°;
  • Житомирській області — 34,3°;
  • Вінницькій області — 34,8°;
  • Чернігівській області — 34,1°.

Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку у більшості регіонів України в найближчі дні.

04−06 серпня в Україні (04 серпня крім Харківської та Запорізької областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — наголошують в Укргідрометцентрі.

Джерело: Ракурс


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