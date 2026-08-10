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В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, карта: «Укргідрометцентр»
Українців попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n215515-ukrayinciv-poperedjaut-pro-nadzvychaynyy-riven-pojejnoyi-nebezpeky-u-bilshosti-regioniv-karta.htmlРакурс
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості регіонів України в період з 11 по 13 серпня.
Про це сьогодні, 10 серпня, повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.
Зокрема:
- 11 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в усіх областях, крім Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Київської і Черкаської, а також Донецької і Луганської.
- 12 серпня — в усіх областях, крім Черкаської, Донецької і Луганської.
- 13 серпня — в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.