В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, карта: «Укргідрометцентр»

https://racurs.ua/ua/n215515-ukrayinciv-poperedjaut-pro-nadzvychaynyy-riven-pojejnoyi-nebezpeky-u-bilshosti-regioniv-karta.html

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості регіонів України в період з 11 по 13 серпня.

Про це сьогодні, 10 серпня, повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема: