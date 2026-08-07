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В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

Грози, град та шквали — українців попереджають про погіршення погодних умов в усіх регіонах (КАРТА)

7 сер 2026, 15:08
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В Україні в усіх регіонах очікується погіршення погодних умов (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що завтра, 8 серпня:

  • по всій Україні грози;
  • вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях — значні дощі;
  • вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, Гідрометцентр попереджає про зміну гідрологічної ситуації.

Ввечері 07 та протягом доби 08 серпня, у зв’язку з прогнозованими значними опадами, у суббасейнах річок Прута та Сірету очікуються підвищення рівнів води на 0,3 — 1,0 м над рівнями на 8 годину 07 серпня, без негативних наслідків, — вказано в повідомленні. — При інтенсивних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, на малих водотоках — різкі швидкоплинні підвищення рівнів води.

Джерело: Ракурс


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