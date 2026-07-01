В Украине ожидается ухудшение погодных условий

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В Україні завтра, 2 липня, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

2 липня у західних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий, — розповіли в гідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, гідрометцентр попереджає про небезпечні гідрологічні явища.

Сьогодні, 1 липня, у другій половині доби в Закарпатській області в мiсцях проходження сильних злив можливе:

формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рiвнiв води на малих водотоках на 0,5−1,0 м з частковим затопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав;

у гiрських районах можливе сходження невеликих селевих потоків.

І рівень небезпеки — жовтий.

Загалом в Україні 2 липня синоптична ситуація у більшості областей ще не зазнає змін, оскільки її продовжуватиме визначати сухе розпечене повітря тропічного походження і поле слабко підвищеного тиску, тому утримається суха спекотна погода.

Лише у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи, який творитиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (від помірних вдень місцями до значних). Спека дещо спаде, — зазначили в Укргідрометцентрі.

У західних областях мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5−10 м/с.

Температура вночі становитиме 18−23°, вдень — 29−34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35−37°, в західних областях — 26−31°.