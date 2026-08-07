В Украине ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

https://racurs.ua/n215488-grozy-grad-i-shkvaly-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-vo-vseh-regionah.html

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В Україні в усіх регіонах очікується погіршення погодних умов (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що завтра, 8 серпня:

по всій Україні грози;

вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях — значні дощі;

вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, Гідрометцентр попереджає про зміну гідрологічної ситуації.