Грозы, град и шквалы — украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий во всех регионах (КАРТА)https://racurs.ua/n215488-grozy-grad-i-shkvaly-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-vo-vseh-regionah.htmlРакурс
В Україні в усіх регіонах очікується погіршення погодних умов (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що завтра, 8 серпня:
- по всій Україні грози;
- вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях — значні дощі;
- вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Крім того, Гідрометцентр попереджає про зміну гідрологічної ситуації.
Ввечері 07 та протягом доби 08 серпня, у зв’язку з прогнозованими значними опадами, у суббасейнах річок Прута та Сірету очікуються підвищення рівнів води на 0,3 — 1,0 м над рівнями на 8 годину 07 серпня, без негативних наслідків, — вказано в повідомленні. — При інтенсивних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, на малих водотоках — різкі швидкоплинні підвищення рівнів води.