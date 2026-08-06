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Новые температурные рекорды зафиксированы на Украине, фото: ChatGPT

Жара в Украине установила новые рекорды (ФОТО)

6 авг 2026, 22:00
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В Україні впродовж 3−5 серпня зафіксовано низку температурних рекордів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 5,6°, — розповіли в Гідрометцентрі.

Так, 3 серпня зафіксовані рекордні температури в таких регіонах:

  • Закарпатська область — 35,8°;
  • Тернопільська область — 33,3°;
  • Чернівецька область — 34,0°;
  • Закарпатська область — 35,8°;
  • Вінницька область — 33,5°.

4 серпня були встановлені такі рекорди:

  • Волинська область — 36,1°;
  • Рівненська область — 36,1°;
  • Львівська область — 35,4°;
  • Закарпатська область — 36,7°;
  • Івано-Франківська область — 35,7°;
  • Тернопільська область — 35,3°;
  • Хмельницька область — 34,0°.

5 серпня рекордні температури зафіксовані у:

  • Волинській області — 39,0°;
  • Рівненській області — 37,9°;
  • Житомирській області — 36,6°;
  • Львівській області — 37,1°;
  • Закарпатській області — 37,8°;
  • Івано-Франківській області — 37,0°;
  • Тернопільській області — 36,9°;
  • Чернівецькій області — 36,7°;
  • Хмельницькій області — 35,2°;
  • Вінницькій області — 35,8°.

Источник: Ракурс


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