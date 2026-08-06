Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые температурные рекорды зафиксированы на Украине, фото: ChatGPT
Жара в Украине установила новые рекорды (ФОТО)https://racurs.ua/n215472-jara-v-ukraine-ustanovila-novye-rekordy-foto.htmlРакурс
В Україні впродовж 3−5 серпня зафіксовано низку температурних рекордів.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 5,6°, — розповіли в Гідрометцентрі.
Так, 3 серпня зафіксовані рекордні температури в таких регіонах:
- Закарпатська область — 35,8°;
- Тернопільська область — 33,3°;
- Чернівецька область — 34,0°;
- Закарпатська область — 35,8°;
- Вінницька область — 33,5°.
4 серпня були встановлені такі рекорди:
- Волинська область — 36,1°;
- Рівненська область — 36,1°;
- Львівська область — 35,4°;
- Закарпатська область — 36,7°;
- Івано-Франківська область — 35,7°;
- Тернопільська область — 35,3°;
- Хмельницька область — 34,0°.
5 серпня рекордні температури зафіксовані у:
- Волинській області — 39,0°;
- Рівненській області — 37,9°;
- Житомирській області — 36,6°;
- Львівській області — 37,1°;
- Закарпатській області — 37,8°;
- Івано-Франківській області — 37,0°;
- Тернопільській області — 36,9°;
- Чернівецькій області — 36,7°;
- Хмельницькій області — 35,2°;
- Вінницькій області — 35,8°.