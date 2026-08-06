В Україні впродовж 3−5 серпня зафіксовано низку температурних рекордів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 5,6°, — розповіли в Гідрометцентрі.