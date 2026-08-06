Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине ожидаются опасные погодные явления, карта: Укргидрометцентр
Грозы, град и шквалы — украинцев предупреждают об опасных погодных явлениях 7 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n215467-grozy-grad-i-shkvaly-ukraincev-preduprejdaut-ob-opasnyh-pogodnyh-yavleniyah-7-avgusta-karta.htmlРакурс
Небезпечні метеорологічні явища очікуються завтра, 7 серпня, у низці регіонів України.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що завтра вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози, в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Крім того, в Україні продовжує зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- 7 серпня він переважатиме у більшості областей;
- 8−9 серпня — переважитиме у південній частині більшості центральних, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, 8 серпня й у Харківській, 9 серпня і у Волинській, Рівненській та Сумській областях.