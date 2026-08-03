В Украине установлены новые температурные рекорды, инфографика: Укргидрометцентр

https://racurs.ua/n215381-jara-v-ukraine-ustanovila-novye-temperaturnye-rekordy-infografika.html

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В Україні впродовж 31 липня — 2 серпня була зафіксована низка температурних рекордів.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 1,4°, — розповіли в Гідрометцентрі.

Зокрема, 31 липня рекордні температури спостерігалися в двох областях:

Львівській — 32,7°;

Івано-Франківській — 32,9°.

1 серпня зафіксовано такі рекорди:

Волинська область — 34,8°;

Рівненська область — 34,5°;

Львівська область — 33,5°;

Івано-Франківська область — 34,2°;

Закарпатська область — 35,5°;

Тернопільська область — 33,1°;

Вінницька область — 34,7°.

2 серпня рекордні температури зафіксовані у

Закарпатській області — 35,1°;

Житомирській області — 34,3°;

Вінницькій області — 34,8°;

Чернігівській області — 34,1°.

Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку у більшості регіонів України в найближчі дні.