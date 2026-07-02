Погода в Україні вчора, 1 липня, встановила нові температурні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1−2,9°, — вказано в повідомленні.