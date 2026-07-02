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Погода в Украине продолжает устанавливать рекорды

Жара в Украине установила новые рекорды — Гидрометцентр (ИНФОГРАФИКА)

2 июл 2026, 15:08
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Погода в Україні вчора, 1 липня, встановила нові температурні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1−2,9°, — вказано в повідомленні.

1 липня рекордні температури були зафіксовані в таких обласних центрах:

  • Луцьк — 35,3°;
  • Рівне — 34,0°;
  • Львів — 35,1°;
  • Тернопіль — 33,6°;
  • Ужгород — 35,2°;
  • Сімферополь — 35,9°.

Источник: Ракурс


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