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Погода в Украине продолжает устанавливать рекорды
Жара в Украине установила новые рекорды — Гидрометцентр (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n214779-jara-v-ukraine-ustanovila-novye-rekordy-gidrometcentr-infografika.htmlРакурс
Погода в Україні вчора, 1 липня, встановила нові температурні рекорди.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1−2,9°, — вказано в повідомленні.
1 липня рекордні температури були зафіксовані в таких обласних центрах:
- Луцьк — 35,3°;
- Рівне — 34,0°;
- Львів — 35,1°;
- Тернопіль — 33,6°;
- Ужгород — 35,2°;
- Сімферополь — 35,9°.