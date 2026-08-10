В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, карта: «Укргидрометцентр»

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості регіонів України в період з 11 по 13 серпня.

Про це сьогодні, 10 серпня, повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема: