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В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, карта: «Укргидрометцентр»

Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве регионов (КАРТА)

10 авг 2026, 14:56
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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості регіонів України в період з 11 по 13 серпня.

Про це сьогодні, 10 серпня, повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема:

  • 11 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в усіх областях, крім Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Київської і Черкаської, а також Донецької і Луганської.
  • 12 серпня — в усіх областях, крім Черкаської, Донецької і Луганської.
  • 13 серпня — в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, карта: «Укргідрометцентр»

Источник: Ракурс


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