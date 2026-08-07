В Україні погода вчора, 6 серпня, встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,7 — 4,3°, — розповіли у Гідрометцентрі.