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Погода 6 августа установила новые температурные рекорды, карта: Гидрометцентр

Жара в Украине установила новые температурные рекорды 6 августа (ИНФОГРАФИКА)

7 авг 2026, 14:10
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В Україні погода вчора, 6 серпня, встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,7 — 4,3°, — розповіли у Гідрометцентрі.

Рекордні температури було зафіксовано у таких облцентрах:

  • Луцьку — 38,6°;
  • Рівному — 39,0°
  • Житомиру — 38,3°;
  • Києву — 39,0°;
  • Чернігову — 38,2°;
  • Львову — 37,3°;
  • Тернополю — 37,8°;
  • Хмельницькому — 35,7°;
  • Ужгороду — 38,4°;
  • Івано-Франківську — 37,8°;
  • Чернівцях — 37,3°;
  • Вінниці — 37,6°;
  • Миколаєві — 38,8°.

Источник: Ракурс


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