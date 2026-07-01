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В Украине продолжается жаркая погода, фото: ChatGPT

Погода в Украине установила новые температурные рекорды (ИНФОГРАФИКА)

1 июл 2026, 16:04
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В Україні вчора, 30 червня, погода встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати, — розповіли в гідрометцентрі. — За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 4,2°.

Рекорди 30 червня зафіксовані в таких регіонах:

  • Волинська область — 34,3°;
  • Рівненська область — 34,9°;
  • Житомирська область — 33,5°;
  • Львівська область — 34,5°;
  • Закарпатська область — 36,5°;
  • Тернопільська область — 34,8°;
  • Хмельницька область — 32,4°;
  • Вінницька область — 34,3°;
  • Кіровоградська область — 34,7°;
  • Миколаївська область — 38,3°;
  • Херсонська область — 36,9°.

Источник: Ракурс


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