В Україні вчора, 30 червня, погода встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати, — розповіли в гідрометцентрі. — За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 4,2°.