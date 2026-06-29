Новые температурные рекорды установила погода в Украине — Гидрометцентрhttps://racurs.ua/n214697-novye-temperaturnye-rekordy-ustanovila-pogoda-v-ukraine-gidrometcentr.htmlРакурс
В Україні погода впродовж 25−28 червня, побила попередні історичні рекорди.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеоцентру.
Зокрема, у Луцьку, вчора, 28 червня, температура досягла +36,7°С, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень (з 1947 року).
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°С, — зазначається на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
У деяких областях денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для відповідних дат.
Так, 25 червня були зафіксовані такі рекорди:
- Чернівці — 31,3°C;
- Львів — 30,2°C;
- Тернопіль — 30,0°C;
26 червня температурні рекорди зафіксували в:
- Луцьку — 33,5°C;
- Ужгороді — 33,4°C;
- Рівному — 33,1°C;
- Львові — 31,7°C.
27 червня рекордні показники температури зафіксували у:
- Чернівцях — 35,9°C;
- Ужгороді — 34,6°C;
- Львові — 32,4°C;
- Вінниці — 31,4°C.
28 червня були зафіксовані відразу 11 температурних рекордів:
- Луцьк — 36,7°C;
- Ужгород — 36,4°C;
- Рівне — 36,2°C;
- Одеса — 36,0°C;
- Львів — 35,8°C;
- Івано-Франківськ — 35,6°C;
- Тернопіль — 35,5°C;
- Кропивницький — 35,0°C;
- Вінниця — 34,6°C;
- Житомир — 33,0°C;
- Хмельницький — 32,8°C.