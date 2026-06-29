Погода в Украине установила новые температурные рекорды, фото: ChatGPT

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Ракурс

В Україні погода впродовж 25−28 червня, побила попередні історичні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеоцентру.

Зокрема, у Луцьку, вчора, 28 червня, температура досягла +36,7°﻿С, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень (з 1947 року).

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°﻿С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°﻿С, — зазначається на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

У деяких областях денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для відповідних дат.

Так, 25 червня були зафіксовані такі рекорди:

Чернівці — 31,3°C;

Львів — 30,2°C;

Тернопіль — 30,0°C;

26 червня температурні рекорди зафіксували в:

Луцьку — 33,5°C;

Ужгороді — 33,4°C;

Рівному — 33,1°C;

Львові — 31,7°C.

27 червня рекордні показники температури зафіксували у:

Чернівцях — 35,9°C;

Ужгороді — 34,6°C;

Львові — 32,4°C;

Вінниці — 31,4°C.

28 червня були зафіксовані відразу 11 температурних рекордів: