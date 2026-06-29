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Погода в Україні встановила нові температурні рекорди, фото: ChatGPT

Нові температурні рекорди встановила погода в Україні — Гідрометцентр

29 чер 2026, 14:54
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В Україні погода впродовж 25−28 червня, побила попередні історичні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеоцентру.

Зокрема, у Луцьку, вчора, 28 червня, температура досягла +36,7°﻿С, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень (з 1947 року).

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°﻿С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°﻿С, — зазначається на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

У деяких областях денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для відповідних дат.

Так, 25 червня були зафіксовані такі рекорди:

  • Чернівці — 31,3°C;
  • Львів — 30,2°C;
  • Тернопіль — 30,0°C;

26 червня температурні рекорди зафіксували в:

  • Луцьку — 33,5°C;
  • Ужгороді — 33,4°C;
  • Рівному — 33,1°C;
  • Львові — 31,7°C.

27 червня рекордні показники температури зафіксували у:

  • Чернівцях — 35,9°C;
  • Ужгороді — 34,6°C;
  • Львові — 32,4°C;
  • Вінниці — 31,4°C.

28 червня були зафіксовані відразу 11 температурних рекордів:

  • Луцьк — 36,7°C;
  • Ужгород — 36,4°C;
  • Рівне — 36,2°C;
  • Одеса — 36,0°C;
  • Львів — 35,8°C;
  • Івано-Франківськ — 35,6°C;
  • Тернопіль — 35,5°C;
  • Кропивницький — 35,0°C;
  • Вінниця — 34,6°C;
  • Житомир — 33,0°C;
  • Хмельницький — 32,8°C.

Джерело: Ракурс


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