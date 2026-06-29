В Yasno призвали украинцев позаботиться о заряженных гаджетах из-за сильной жары. Фото:

https://racurs.ua/n214688-jara-v-ukraine-v-yasno-prizvali-pozabotitsya-o-zaryajennyh-gadjetah.html

Ракурс

Українська енергосистема виснажується через аномальну спеку.

Через зростання температури збільшується споживання електроенергії, а обладнання працює в умовах підвищеного навантаження. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему. Через це мережі працюють у напруженому режимі. Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у Telegram.

І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження, — йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що спека стала ще одним випробуванням для енергетики, яка вже понад чотири роки працює в умовах війни та після численних атак. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему, але в нинішній період триває активний сезон ремонтів.

Гендиректор закликав громадян бути готовими до різних сценаріїв та подбати про базову підготовку. Українцям варто тримати зарядженими телефони, павербанки та інші пристрої.

Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими, — наголосив він.

Нагадаємо, в Україну прийшла сильна спека через надходження теплого повітря з Африки. Така сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.