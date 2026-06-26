Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україну наближається сильна спека, фото: ChatGPT
Спека до +38° очікується в Україні в найближчі дні — Гідрометцентрhttps://racurs.ua/ua/n214666-speka-do-38-ochikuietsya-v-ukrayini-v-nayblyjchi-dni-gidrometcentr.htmlРакурс
В Україні в найближчі дні очікується сильна спека через надходження теплого повітря з Африки.
Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.
Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28−30 червня очікується сильна спека, — розповіли в Гідропетцентрі. — 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29−30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35−38°.
Зокрема, на Київщині 29−30 червня максимальна температура вдень становитиме 35−38°.
Зазначається, що така сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.