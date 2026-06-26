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В Украине ожидается сильная жара, фото: ChatGPT

Жара до +38° ожидается в Украине в ближайшие дни — Гидрометцентр

26 июн 2026, 13:46
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В Україні в найближчі дні очікується сильна спека через надходження теплого повітря з Африки.

Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28−30 червня очікується сильна спека, — розповіли в Гідропетцентрі. — 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29−30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35−38°.

Зокрема, на Київщині 29−30 червня максимальна температура вдень становитиме 35−38°.

Зазначається, що така сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.

Источник: Ракурс


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