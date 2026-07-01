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Погода в Україні встановила нові температурні рекорди (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214753-pogoda-v-ukrayini-vstanovyla-novi-temperaturni-rekordy-infografika.htmlРакурс
В Україні вчора, 30 червня, погода встановила нові температурні рекорди у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати, — розповіли в гідрометцентрі. — За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 0,1 — 4,2°.
Рекорди 30 червня зафіксовані в таких регіонах:
- Волинська область — 34,3°;
- Рівненська область — 34,9°;
- Житомирська область — 33,5°;
- Львівська область — 34,5°;
- Закарпатська область — 36,5°;
- Тернопільська область — 34,8°;
- Хмельницька область — 32,4°;
- Вінницька область — 34,3°;
- Кіровоградська область — 34,7°;
- Миколаївська область — 38,3°;
- Херсонська область — 36,9°.