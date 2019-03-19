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Лето в Украине будет прохладным с затяжными дождями. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Лето в Украине будет прохладным с затяжными дождями

19 мар 2019, 13:24
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В Украине в этом году ожидается холодное лето, которое наступит с опозданием и быстро закончится. Синоптики прогнозируют, что в июне в Украину придет похолодание: во всех областях пройдут дожди со шквальным ветром, а также возможен град. На западе Украины температура воздуха будет составлять около 15−17 ° тепла. На юге и в центральной части страны воздух прогреется до 17−19 ° выше нуля.

Настоящее лето начнется с середины июня и завершится в середине августа. Такую погоду прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды НАН Украины Вазира Мартазинова, передает Gazeta.ua.

Первая половина лета из-за похолодания может показаться неблагоприятной для отдыха, но такая погода порадует аграриев и дачников.

Мартазинова считает, что после короткого и холодного лета в Украину придет ранняя и затяжная осень.

Отметим, что в этом году в Киеве зафиксировали самый теплый февраль за последние 139 лет, а 8−9 марта побили сразу четыре температурных рекорда, став самыми теплыми днями за более чем 100 лет.

Ранее сообщалось, что завтра в Украине будет солнечная погода, но в некоторых областях возможен снег.


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