Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Голосование за кандидатов в судьи Верховного суда: ВСП не увидел конфликта интересов в действиях главы ВС Данишевской / Фото: zib.com.ua

Голосование за кандидатов в судьи Верховного суда: ВСП не увидел конфликта интересов в действиях главы ВС Данишевской

19 мар 2019, 13:05
999

Сегодня проходит заседание Высшего совета правосудия, который должен утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и передать список служителей Фемиды на подпись президенту. Накануне заседания Нацагентство по предотвращению коррупции в ответ на обращение организации «Не молчи» подтвердило намерение провести проверку деятельности главы Верховного суда Валентины Данишевской (члена ВСП по должности), главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и члена ВСП Николая Гусака, в действиях которых усматривается личный интерес и потенциальный конфликт интересов (речь идет о голосовании за представление кандидатов на пост судьи ВС).

В начале сегодняшнего заседания представитель ВСП, ссылаясь на решение от 7 марта, заявил об урегулировании конфликта интересов членов Совета правосудия Игоря Бенедисюка, Наталии Волковицкой, Николая Гусака и Татьяны Малашенковой.

«Установлено, что они не будут участвовать в рассмотрении органами ВСП и единолично материалов в отношении лиц, которых ВККСУ рекомендовала назначить судьями Верховного суда», — отметил во время заседания представитель Совета правосудия.

Также ВСП 19 марта принял решение относительно конфликта интересов главы Верховного суда Валентины Данишевской.

«Действительно, я как председатель Верховного суда, вхожу в состав ВСП по должности. Закон не ограничивает осуществление мной каких-либо полномочий как члена ВСП… У меня нет никакого частного интереса в рассмотрении вопроса о назначении судьями Верховного суда присутствующих кандидатов… Но, я бы просила ВСП рассмотреть мое заявление о самоотводе», — заявила Данишевская.

Удовлетворить такое заявление ВСП отказался. Поэтому Валентина Данишевская сегодня продолжает голосовать за кандидатуры судей Верховного суда.

Заседание ВСП. Утверждение кандидатов в судьи Верховного суда

Напомним, согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на ответ НАПК на запрос организации «Не молчи», у Бенедисюка и Гусака конфликт интересов заключается в том, что они также являются кандидатами на должности судей Верховного суда, а их кандидатуры будут обсуждаться коллегами по ВСП. Конфликт интересов Данишевской заключается в том, что, будучи членом ВСП, она может иметь прямую заинтересованность при отборе судей Верховного суда, поскольку такие судьи в дальнейшем будут принимать участие в голосовании за главу суда.

«Для проверки соблюдения Бенедисюком, как главой ВСП, законодательно установленных требований относительно конфликта интересов, с учетом особенностей, определенных законом, НАПК будет инициировать соответствующую проверку», — говорится в ответе Нацагентства.

Аналогичный ответ НАПК о необходимости проведения проверки предоставлен и в отношении члена ВСП Гусака. Относительно ситуации с конфликтом интересов Данишевской в ответе НАПК указано, что приведенные в обращении общественной организации обстоятельства также «нуждаются в соответствующей проверке».

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 марта утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Верховного суда. В частности, были сформированы рейтинги кандидатов в Кассационный хозяйственный суд, Кассационный административный суд, Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда. По результатам конкурса в Кассационный хозсуд попали действующие глава и члены ВСП Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая и Татьяна Малашенкова, а в Кассационный админсуд прошел еще один действующий член ВСП Николай Гусак. Кроме этого, в состав Кассационного гражданского суда прошел и. о. главы аппарата Верховного суда Валентин Сердюк.

6 марта ВККСУ утвердила список победителей и передала его на рассмотрение Высшего совета правосудия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке после 30 лет правления страной (ВИДЕО)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Оппозиция считает, что Назарбаев планирует передать власть своему племяннику Самату Абишу, который работает в Комитете национальной безопасности

Новости мира
15:45

Легендарный наставник «Динамо» Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории футбола (ВИДЕО)

Авторитетное спортивное издание France Football включило легендарного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола

Новости Украины
12:24