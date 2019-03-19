Голосование за кандидатов в судьи Верховного суда: ВСП не увидел конфликта интересов в действиях главы ВС Данишевской / Фото: zib.com.ua

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Сегодня проходит заседание Высшего совета правосудия, который должен утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и передать список служителей Фемиды на подпись президенту. Накануне заседания Нацагентство по предотвращению коррупции в ответ на обращение организации «Не молчи» подтвердило намерение провести проверку деятельности главы Верховного суда Валентины Данишевской (члена ВСП по должности), главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и члена ВСП Николая Гусака, в действиях которых усматривается личный интерес и потенциальный конфликт интересов (речь идет о голосовании за представление кандидатов на пост судьи ВС).

В начале сегодняшнего заседания представитель ВСП, ссылаясь на решение от 7 марта, заявил об урегулировании конфликта интересов членов Совета правосудия Игоря Бенедисюка, Наталии Волковицкой, Николая Гусака и Татьяны Малашенковой.

«Установлено, что они не будут участвовать в рассмотрении органами ВСП и единолично материалов в отношении лиц, которых ВККСУ рекомендовала назначить судьями Верховного суда», — отметил во время заседания представитель Совета правосудия.

Также ВСП 19 марта принял решение относительно конфликта интересов главы Верховного суда Валентины Данишевской.

«Действительно, я как председатель Верховного суда, вхожу в состав ВСП по должности. Закон не ограничивает осуществление мной каких-либо полномочий как члена ВСП… У меня нет никакого частного интереса в рассмотрении вопроса о назначении судьями Верховного суда присутствующих кандидатов… Но, я бы просила ВСП рассмотреть мое заявление о самоотводе», — заявила Данишевская.

Удовлетворить такое заявление ВСП отказался. Поэтому Валентина Данишевская сегодня продолжает голосовать за кандидатуры судей Верховного суда.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на ответ НАПК на запрос организации «Не молчи», у Бенедисюка и Гусака конфликт интересов заключается в том, что они также являются кандидатами на должности судей Верховного суда, а их кандидатуры будут обсуждаться коллегами по ВСП. Конфликт интересов Данишевской заключается в том, что, будучи членом ВСП, она может иметь прямую заинтересованность при отборе судей Верховного суда, поскольку такие судьи в дальнейшем будут принимать участие в голосовании за главу суда.

«Для проверки соблюдения Бенедисюком, как главой ВСП, законодательно установленных требований относительно конфликта интересов, с учетом особенностей, определенных законом, НАПК будет инициировать соответствующую проверку», — говорится в ответе Нацагентства.

Аналогичный ответ НАПК о необходимости проведения проверки предоставлен и в отношении члена ВСП Гусака. Относительно ситуации с конфликтом интересов Данишевской в ответе НАПК указано, что приведенные в обращении общественной организации обстоятельства также «нуждаются в соответствующей проверке».

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 марта утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Верховного суда. В частности, были сформированы рейтинги кандидатов в Кассационный хозяйственный суд, Кассационный административный суд, Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда. По результатам конкурса в Кассационный хозсуд попали действующие глава и члены ВСП Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая и Татьяна Малашенкова, а в Кассационный админсуд прошел еще один действующий член ВСП Николай Гусак. Кроме этого, в состав Кассационного гражданского суда прошел и. о. главы аппарата Верховного суда Валентин Сердюк.

6 марта ВККСУ утвердила список победителей и передала его на рассмотрение Высшего совета правосудия.