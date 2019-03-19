Евросоюз утвердил меры на случай жесткого Brexit, фото — monitor-press.info

https://racurs.ua/n119587-saga-o-brexit-evrosouz-utverdil-mery-na-sluchay-vyhoda-velikobritanii-bez-soglasheniya.html

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В Евросоюзе готовятся к худшему варианту Brexit (Брекзит). Совет Европейского Союза 19 марта утвердила меры на случай жесткого Brexit — выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения.

Предложенные меры призваны уменьшить убытки стран-членов ЕС, они начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС без соглашения, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Эти шаги ограничены во времени и могут вводиться в одностороннем порядке. Введение части из них зависит от действий Великобритании.

Речь идет о защите прав на социальное обеспечение граждан ЕС в Великобритании и британских граждан в странах ЕС, финансировании обучения молодежи в рамках образовательной европейской программы Erasmus +.

Отдельно упомянуто о сфере рыболовства — рыбаки получат компенсацию в случае временной остановки вылова, спровоцированного внезапным закрытием вод Великобритании для рыболовных судов ЕС. Еще один документ предусматривает, что Евросоюз предоставит британским судам доступ к водам ЕС до конца 2019 года, если аналогичные шаги осуществит и королевство.

Временные меры предусмотрены и в сфере авиации. Совет ЕС принял также изменения относительно экспорта некоторых товаров двойного назначения — Великобританию включили в список третьих стран с низким уровнем риска, которые охватывают общие разрешения ЕС на экспорт.

Напомним, что 12 марта британские депутаты в очередной раз проголосовали против соглашения о выходе их страны из ЕС. В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в соглашении о Brexit. Они касаются режима контроля ирландской границы. В Еврокомиссии заявляли о том, что для английских депутатов это последний шанс поддержать соглашение о Brexit.

На следующий день парламент Великобритании не согласился выходить из ЕС без соглашения.