Изменения в соглашение о Brexit согласовала Мэй с президентом Еврокомиссии. Фото: Politico.eu

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Изменения в соглашение о Brexit согласовала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Изменения в соглашение о Brexit касаются режима контроля ирландской границы, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Financial Times.

В Еврокомиссии заявили о том, для английских депутатов это последний шанс поддержать соглашение о Brexit. Также президент Еврокомиссии добавил, что обновленное соглашение включает разъяснения и правовые гарантии.

Сегодня, 12 марта, британские депутаты рассмотрят вопрос соглашения о Brexit на заседании. Отмечается, что в случае отсутствия поддержки нового документа сегодня выход Великобритании могут отложить. Вторым вариантом является выход страны из ЕС без соглашения.