Масштабной кибератаке подверглась система Европейской комиссии. Фото:

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Ракурс

Масштабна кібератака була здійснена на системи Європейської комісії.

Єврокомісія зазнала великої хакерської атаки. Через інцидент роботу низки внутрішніх систем було паралізовано більш ніж на десять днів, а керівництво ЄК скликало екстрену нараду. Про це повідомило видання Politico із посиланням на речника відомства Тома Реньє та анонімне джерело.

Зазначається, що кібератака могла призвести до витоку персональних даних співробітників. Також внаслідок втручання зловмисників виникли перебої в обліку зарплат і відпусток, а також на платформі, яка відповідає за компенсацію медичних витрат, і в службі перекладачів.

Анонімний посадовець ЄС заявив, що більшість наслідків кібератаки, ймовірно, вдалося зупинити. Деякі системи досі відновлюють роботу, а наслідки атаки хакерів залишаються невідомими. Слідчі з’ясовують, чи отримали хакери персональні дані.

Єврокомісія вважає, що їй вдалося стримати більшу частину атаки, але повний масштаб можливої шкоди залишається незрозумілим, — розповіло анонімне джерело.

Видання пише, що на початку листопада служба кібербезпеки установ Євросоюзу CERT-EU виявила, що міжнародні хакери використовували систему ARTEX. Це загальнодоступний інструмент на основі ШІ, який шукає вразливості в інформаційних системах.

Наразі Єврокомісія тимчасово відключила кілька застосунків, щоб запобігти подальшому поширенню атаки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня хакери атакували німецького виробника дронів Quantum Systems, який виробляє безпілотники й для України. Невідомі зловмисники змогли проникнути в мережу компанії та розмістили вірус на сервері оновлень програми QBase, яка керує польотами й допомагає планувати місії дронів. Через це Бундесвер зупиняв експлуатацію безпілотників.

Джерело: Politico