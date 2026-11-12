500 генераторов передаст Украине Евросоюз в преддверии зимы

Украина получит партию генераторов от ЕС, фото: eeas.europa.eu

https://racurs.ua/n217394-500-generatorov-peredast-ukraine-evrosouz-v-preddverii-zimy.html

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Євросоюз мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU (європейський стратегічний резерв сил і засобів реагування на надзвичайні ситуації) для підтримки України напередодні зими. Про це йдеться у спільній заяві очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні, опублікованій сьогодні, 12 листопада, прес-службою Єврокомісії.

Ми обіцяли допомогти забезпечити електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо свої обіцянки, — наголошується у заяві.

Також Україна отримає чотири плавучі мости із Норвегії та 200 автобусів.