Хакери атакували німецького виробника дронів Quantum Systems. Фото:

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Хакери атакували німецького виробника дронів Quantum Systems.

Кібератака відбулася наприкінці жовтня. Невідомі зловмисники змогли проникнути в мережу компанії та розмістили вірус на сервері оновлень програми QBase. Цей софт керує польотами й допомагає планувати місії дронів. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела.

Через це Бундесвер зупинив експлуатацію безпілотників. А Quantum Systems пропустила військові навчання, які відбулися нещодавно.

У компанії-виробника запевнили, що користуватися їхніми БпЛА безпечно, а всі виготовлені готові працювати. Наразі невідомо, кому підпорядковуються хакери. Злам розслідують німецькі спецслужби.

Як пише FT, в 2026 році компанію оцінили в 7 млрд євро. Вона має понад 200 працівників в Україні та спільні підприємства з українськими партнерами, які виробляють ударні й перехоплювальні дрони. Також Quantum Systems вигтовляє безпілотні наземні платформи.

Нагадаємо, у вересні хакери зламали базу даних Пентагону. Унаслідок кібератаки було викрадено конфіденційну інформацію про значну кількість військовослужбовців, зокрема, номери соціального страхування та відомості про їхні посади. Хакерський злом торкнувся 2,76 млн живих осіб та 294 тис. померлих.

Джерело: Financial Times