Німеччина таємно випробувала ізраїльську балістику. Фото:

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Німеччина таємно та успішно провела випробування балістичної ракети.

У ніч на 2 вересня німецькі Військово-морські сили у Північній Атлантиці випробували ізраїльську балістичну ракету LORA. Німці розгорнули два фрегати у морській акваторії між Ірландією та Ісландією. Підготовка до випробувань була секретною, хоча судноплавство та повітряний рух були публічно попереджені за 45 днів до проведення тестів. Про це повідомило видання Tagesspiegel.

Успішний запуск балістичної ракети минулої ночі в Північній Атлантиці увійшов до історії військово-морського флоту. Я надзвичайно радий цьому досягненню. Її потенційна дальність дії перевершує все, що нам було відомо раніше, — розповів інспектор ВМС Ян Крістіан Каак.

Зазначається, що LORA — це ізраїльська балістична ракета, яка вже неодноразово використовувалася ЦАХАЛ. Ці ракети поставляються в пусковому контейнері, що дозволяє відносно швидко розгортати їх з кораблів.

Дальність цієї балістики становить понад 500 км. Якщо Берлін їх закупить, то німецька армія на додачу до крилатих ракет Taurus отримає другу швидкісну та високоточну зброю.

Придбання цієї системи стане частиною програм озброєнь, запущених після початку агресивної війни Росії проти України, спрямованих на заборону Росії, — пише Tagesspiegel.

Нагадаємо, у червні співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що українська ракета-перехоплювач балістики пройшла випробування. Під час тестів FP-7.x досягла висоти у 25 км — подібні показники показують перехоплювачі американського комплексу Patriot. Бізнесмен заявив, що масове виробництво українських ракет може початися вже влітку.

Джерело: Tagesspiegel