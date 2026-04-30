Дональд Трамп анонсував скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині.

США планують скоротити власний військовий контингент на території Німеччини.

Білий дім наразі розглядає можливість скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині. Відповідне рішення планують ухвалити вже найближчим часом. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Сполучені Штати вивчають і розглядають можливість скорочення військ у Німеччині. Відповідне рішення буде ухвалено найближчим часом, — йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters пише, що Трамп зробив цю заяву на тлі публічного конфлікту з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Очільник німецького уряду 27 квітня розкритикував відсутність у Вашингтона чіткої стратегії у діях проти Ірану, тоді як іранське керівництво «принижує" американську націю під час переговорів.

Трамп різко відреагував на ці слова й звинуватив Мерца в тому, що той «не має уявлення, про що говорить». Раніше американська адміністрація різко критикувала європейських союзників по НАТО за те, що вони не допомагають Штатам у війні з Іраном.

Станом на грудень 2025 році на американських базах в Європі перебувало понад 68 тис. військовослужбовців США. Близько 36 тис. 400 бійців були дислоковані в Німеччині.

Нагадаємо, 9 квітня генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. У ході розмови американський лідер заявив, що «відверто розчарований» тим, що деякі союзники Штатів відмовилися приєднатися до війни проти Ірану.

Джерело: Reuters