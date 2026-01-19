ЗСУ відмовилися від німецьких дронів HX-2. Фото:

Ракурс

Україна відмовилася від нових поставок німецьких ударних дронів HX-2.

Українська сторона призупинила нові замовлення на дрони у німецької компанії Helsing, яка є одним із провідних європейських оборонних стартапів. Рішення про зупинку закупівель було ухвалене після того, як ці безпілотники зіткнулися з проблемами під час випробувань на полі бою. Про це повідомило видання Bloomberg.

Заявляється, що дрон HX-2 мав складнощі зі зльотом під час тестів, а очікувані системи штучного інтелекту для автономного управління безпілотниками були відсутні. Також ці БпЛА постраждали від радіоелектронного глушіння поблизу фронту, що часто переривало зв’язок із операторами.

Водночас у компанії Helsing запевнили, що офіційні випробування першого польоту показали обнадійливі результати, і дрони можуть ефективно діяти навіть за умов радіоелектронного впливу.

Як відомо, HX-2 — перший власний безпілотник Helsing, який компанія поставила в зону бойових дій. Модель поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера та може вражати цілі на відстані до 100 км. У 2024 році Україна уклала з Helsing угоду на постачання 4 тис. таких дронів.

Ці безпілотники мали оснащуватися трьома компонентами штучного інтелекту: наведенням на кінцевій лінії, на середній лінії траєкторії та візуальним захопленням цілі. Однак лише 25% дронів HX-2 змогли запуститися під час бойових випробувань на передовій.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС заявили, що Україна та Велика Британія нарощують оборонну співпрацю і вже з лютого сторони виходять на щомісячне спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus.