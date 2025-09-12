Німецькі екіпажі почали нести бойове чергування у повітряному просторі Польщі. Фото:

Німеччина почала допомагати Польщі у захисті неба від повітряних загроз.

Повітряний простір над Польщею почала цілодобово патрулювати німецька авіація. У регіоні тепер працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7. Ці пілоти мають всі необхідні кваліфікації для патрулювання та реагування на потенційні загрози. Про це заявили в Міністерстві оборони Німеччини, передає The Guardian.

Тим часом у Міноборони Польщі заявили, що Київ та Варшава обговорюють поглиблення співпраці в боротьбі з дронами. На польській території заплановані навчання з використанням дронів і співпрацею між експертами з обох країн.

А український президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити в Україну військових, які візьмуть участь у навчаннях зі збиття безпілотників.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі й залетіли на сотні кілометрів вглиб. Поляки та їхні союзники по НАТО піднімали в повітря бойову авіацію, по ворожих дронах велася бойова робота. На польській території знайшли фрагмент однієї ракети та 17 дронів. Загалом у Польщу залетів 21 ворожий безпілотник.

Після нічного вторгнення Північноатлантичний альянс активував статтю 4 договору НАТО, яка передбачає консультації з союзниками. А Варшава запросила в союзників додаткові системи ППО та «стіну від дронів».

