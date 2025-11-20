Фрідріх Мерц пообіцяв далекобійні ракетні системи для ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210410-merc-poobicyav-dalekobiyni-raketni-systemy-dlya-zsu.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв далекобійну зброю українській армії.

Німецький канцлер заявив, що Україна отримає далекобійні ракетні системи, а Київ разом із західними партнерами вже обговорює можливість виробництва таких озброєнь на українській території. Про це Мерц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, передає Anadolu.

Очільник уряду ФРН поінформував, що німецька сторона вже кілька місяців інтенсивно співпрацює з Кабінетом міністрів України у напрямку реалізації проектів так званого «далекобійного вогневого ураження».

ЗСУ будуть забезпечені такими системами озброєння, — пообіцяв він, але відмовився назвати кількість і терміни поставок.

Також Мерц прокоментував відмову Берліна передати Києву крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що Німеччина більше не обговорюватиме публічно деталі військової допомоги.

Крім того, очільник німецького уряд підтвердив, що в 2026 році Берлін надасть Києву ще 3 млрд євро військової підтримки, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що німецький уряд розглядає варіант непрямої підтримки: фінансування української оборонної промисловості. Йдеться виділення великих сум на розробку власних українських крилатих ракет дальністю до 2 тис. 500 км.

Джерело: Anadolu