Передача Україні обіцяних танків Abrams. Фото: ABC

https://racurs.ua/ua/n210991-avstraliya-peredala-ukrayini-ostannu-partiu-obicyanyh-tankiv-abrams-zmi.html

Австралія вже передала Україні всі свої обіцяні танки «Абрамс».

Австралійський уряд завершив передачу ЗСУ бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги. Перші 37 танків прибули в Україну ще у липні, а кілька тижнів тому була передана остання партія бойових машин. Про це повідомило ABC.

Зазначається, що «Абрамси» були відправлені у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п’яти військовослужбовців австралійської армії. Через 55 днів вантаж прибув до Європи. Танки перевірили та відремонтували в Польщі й передали Україні.

Як відомо, на озброєнні австралійської армії було 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році. Жодного разу ці бойові машини не брали участі у бойових діях й були списані у липні 2024 року.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія виділила загалом 1,7 млрд дол. на оборонну допомогу Україні. Це найбільша військова та фінансова допомога, яку надала Україні країна, що не є членом НАТО.

Нагадаємо, проти передачі Україні танків M1A1 Abrams раніше виступали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні пояснювали це тим, що буде «незручно» везти танки через океан, оскільки в Австралії бракує досвідченого особового складу, який наглядав би за «абрамсами» під час транспортування.

Джерело: ABC