Німеччина пропонує профінансувати розробку українських крилатих ракет із дальністю до 2500 км.

Очікується, що про це сьогодні офіційно оголосить канцлер Фрідріх Мерц під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Берліні.

Зеленський прилетів до Берліна з надією отримати від нового канцлера Німеччини додаткові озброєння. Однак, як стало відомо BILD, ключову зброю, на яку сподівалася Україна — ракети далекого радіусу дії Taurus, не буде поставлено. В уряді цю тему зараз називають «табуйованою».

Проте Мерц не має наміру зустрічати Зеленського з порожніми руками. Очікується, що Німеччина передасть Україні додаткові системи Mars-2 із дальністю стрілянини до 85 км. Подібні установки вже постачалися 2022 року. Крім того, можливі додаткові поставки GPS-наведених ракет M30 і M31 — незважаючи на те, що росія успішно протидіє цій технології.

За інформацією BILD, німецький уряд також розглядає варіант непрямої підтримки: фінансування української оборонної промисловості. Йдеться виділення великих сум на розробку власних українських крилатих ракет дальністю до 2500 км.

Однак розвиток української військової промисловості залишається під загрозою через постійні російські обстріли. Тому Німеччина, як стало відомо BILD, також веде переговори щодо передачі нових систем протиповітряної оборони Iris-T. Але й тут є проблема: навіть якщо рішення буде прийнято, постачання цих комплексів почнеться не раніше кінця 2020-х років.

У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите (питання використання далекобійної зброї — ред.), але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі, — сказав напередодні Зеленський під час спілкування з журналістами.

Окрім зустрічі з Мерцем, у президента України також запланована зустріч з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, уточнили в канцелярії канцлера ФРН.