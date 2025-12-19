Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29. Фото:

Польська армія може віддати Україні свої МіГ-29.

Варшава не виключає передачу Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи. Такий обмін не суперечить польській політиці. Про це президент Польщі Кароль Навроцький заявив 19 грудня під час брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Отже, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене, — зазначив польський лідер.

Водночас Зеленський наголосив, що ЗСУ важливі саме ці літаки, бо пілоти Повітряних сил вже навчені ними керувати. Глава держави наголосив, що підготовка пілота на F-16 займає від восьми місяців до півтора року, а на МіГ-29 українські пілоти можуть воювати одразу. Проходити додаткові навчання не потрібно.

Різниця між усіма F‑16 і МіГ‑29 для нас лише в тому, щоб не втрачати нашого пілота, тому що на МіГ‑29 навчатися не потрібно, бо наші люди навчені. У цьому й було питання. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів, — розповів президент.

Нагадаємо, 10 грудня у Генеральному штабі Збройних сил Польщі заявили, що Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах.