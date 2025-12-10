Ракурсhttps://racurs.ua/
Польща може передати Україні свої радянські винищувачі.
Наразі Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах. Про це повідомили в Генштабі Польщі.
Зазначається, що передача літаків буде «частиною політики НАТО про підтримку України та посилення безпеки східного флангу Альянсу». Однак польська влада не ухвалила остаточного рішення про передачу МіГ-29.
Крім того, обговорюється надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.
Нагадаємо, восени 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не схвалює передачу Україні винищувачів МіГ-29, бо ці літаки потрібні самій Польщі, бо захищають польське небо.