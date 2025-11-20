Польща до кінця року надасть Україні 100 млн дол. у межах ініціативи PURL. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210408-polscha-pererahuie-100-mln-dol-na-zakupivlu-amerykanskoyi-zbroyi-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Польща долучиться до ініціативи PURL із закупівлі Україні зброї виробництва США.

До кінця 2025 року Варшава планує виділити на цю програму 100 млн дол., щоб зміцнити українську обороноздатність. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ у Брюсселі, передає PAP.

Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Але, на мою думку, повинна бути обмежена не здатність захистити жертву, а здатність агресора до агресії, — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, 13 листопада вісім країн НАТО виділили 500 млн дол. на закупівлю зброї виробництва США для України. До ініціативи PURL тоді приєдналися Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Ісландія.

А Сполучені Штати Америки очікують, що до кінця 2025 року на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України буде залучено ще 2 млрд дол.

Джерело: PAP