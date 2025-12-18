Сенат США затвердив оборонний бюджет з 800 млн дол. для допомоги Україні. Фото:

Сенат Сполучених Штатів Америки остаточно ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік.

Цим законопроектом визначаються оборонні витрати на суму у 901 млрд дол. У документі американські законодавці заклали 800 млн дол. на допомогу Україні. За проголосували 77 сенаторів, а 20 проти. Не підтримали документ двоє представників Республіканської партії та 18 демократів. Про це повідомили видання Associated Press та Washington Post.

У Білому домі зазначили, що оборонний бюджет відповідає пріоритетам національної безпеки президента Дональда Трампа. Закон наполягає на збереженні кількості американських військ у Європі на поточному рівні та продовженні військової допомоги Україні.

Також очікується, що новий закон скасує деякі рішення Пентагону й дозволить надати Україні по 400 млн дол. протягом наступних двох років. Гроші підуть на виробництво зброї, яка передадуть ​​Україні.

Схвалений Сенатом щорічний закон про оборону ще має підписати Дональд Трамп.

Нагадаємо, 11 вересня Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, де передбачили 892,6 млрд дол. У цей бюджет тоді заклали 400 млн дол. на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Джерела: Associated Press, Washington Post