До програми PURL приєдналася 21 країна.

Цю ініціативу, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за рахунок країн-членів НАТО, профінансували вже на 4,18 млрд долю. Про це після засідань міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу та Ради Україна-НАТО у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків у PURL. Пʼять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 4 грудня Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї та обладнання Україні коштом членів НАТО. Австралія надасть Україні 63 млн дол., а Нова Зеландія — 8,7 млн дол. відповідно.

А в листопаді генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна до кінця 2025 року може отримати військової допомоги на суму в 5 млрд дол. за програмою підтримки PURL. Наразі Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд дол.