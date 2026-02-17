Уряд Латвії виділив 10 млн євро на закупівлю зброї для України. Фото:

Ракурс

Латвія долучиться до ініціативи PURL, що передбачає постачання американського озброєння для ЗСУ.

У вівторок, 17 лютого, латвійський уряд ухвалив рішення виділити 10 мільйонів євро на закупівлю зброї для України в межах цієї програми. Кошти підуть на закупівлю зброї та техніки. Про це прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомила у соцмережах.

Ці гроші будуть використані для закупівлі зброї та техніки, щоб допомогти Україні захистити себе. Закупівлі здійснюватимуться у Сполучених Штатів, нашого стратегічного партнера, що забезпечить надійну та якісну допомогу, — йдеться у повідомленні.

За словами очільниці латвійського уряду, внесок Риги реалізується в межах зобов’язання виділяти на підтримку України не менше 0,25% внутрішнього валового продукту.

Нагадаємо, Велика Британія вперше внесе великий транш у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів для закупівлі зброї для Сил оборони України за ініціативою PURL. Гроші підуть на протиповітряну оборону та ракети для України.

Також Лондон окремо виділить допомогу на 448 млн євро, яка передбачає передачу ЗСУ тисячі легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті.