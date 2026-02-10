Японія приєднається до ініціативи PURL із закупівлі зброї США для України. Фото:

Японія приєднається до ініціативи PURL.

Токіо вирішило долучилися до ініціативи НАТО, яка передбачає закупівлю та передачу Україні зброї, боєприпасів та обладнання виробництва Сполучених Штатів Америки. Японія у рамках PURL закуплятиме нелетальне обладнання і спорядження. Про це повідомив японський телеканал NHK з посиланням на низку представників НАТО.

Зазначається, що японський уряд незабаром офіційно оголосить про свій план долучитися до ініціативи PURL. Нелетальна зброя, яку закуповуватиме японська сторона, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.

Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед, — пише медіа.

Нагадаємо, у грудні 2025 року українське Міністерство закордонних справ інформувало, що до програми PURL приєдналася 21 країна. Цю ініціативу, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за рахунок країн-членів НАТО, тоді профінансували на 4,18 млрд дол.

Джерело: NHK