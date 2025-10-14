У США анонсували нові угоди про постачання зброї Україні в рамках PURL. Фото:

США анонсували важливе оголошення щодо військової допомоги Україні.

На цьому тижні Сполучені Штати Америки говоритимуть про постачання озброєння Україні. Очікуються нові оголошення про постачання зброї ЗСУ через програму НАТО PURL, яка передбачає закупівлі американських озброєнь. Про це 14 жовтня під час спілкування з журналістами в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО заявив постійний представник США при Північноатлантичному альянсі Метью Вітакер, передає La Repubblica.

Так — і так, — відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також — чи погоджується він з тим, що європейські союзники Альянсу повинні більш активно долучатися до цього проекту.

Посадовець наголосив, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників — це інвестувати у PURL.

Також Вітакер зазначив, що передача Україні ракет Tomahawk може змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путін, а також «поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії».

Зараз росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але побачимо, чи вдасться, зокрема забороною тіньового флоту, «Томагавками» та іншими способами залучити Володимира Путіна та росіян до столу переговорів для укладення мирної угоди, — зазначив він.

Як відомо, 15 жовтня, відбудуться засідання Ради Україна-НАТО і зустріч у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk залежатиме від планів Києва стосовно їх використання.

А вже 13 жовтня американський лідер наголосив, що Сили оборони України можуть отримати цю високоточну американську зброю, але питання передачі «Томагавків» Трамп хоче також обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

