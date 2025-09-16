США відновлюють постачання зброї Україні. Фото:

Сполучені Штати Америки відновлюють постачання зброї Україні за новим фінансовим механізмом.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі затвердив до двох відправок по 500 млн дол. кожна за системою Priority Ukraine Requirements List (PURL). Це перше застосування нового механізму, розробленого Вашингтоном та союзниками НАТО, який дозволяє постачати Україні озброєння зі складів США за кошти НАТО. Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що перші пакети американської військової допомоги, затверджені Білим домом, можуть бути відправлені найближчим часом.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський очікує, що європейські країни щомісяця виділятимуть по 1 млрд дол. на закупівлю зброї у США для українських Сил оборони.

