Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Київ розраховує на 1 млрд дол. щомісяця від Європи для військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що європейські країни щомісяця виділятимуть по 1 млрд дол. на закупівлю зброї у США для українських Сил оборони. Про це глава держави заявив 25 серпня у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив, — зазначив він.

За словами Зеленського, Норвегія може допомогти у відбитті російських повітряних атаки, надавши системи протиповітряної оборони. Крім того, зі Стере він обговорив виробництво дронів, спільні можливості та інвестиції.

Як відомо, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — це ініціатива Сполучених Штатів та НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. Вона передбачає, що країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння, якого потребують українські Сили оборони.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини виділить 500 млн дол. для третього великого пакету військового обладнання та боєприпасів для України в рамках нової програми НАТО PURL. А ще раніше Нідерланди, Данія, Норвегія і Швеція зобов’язалися профінансувати перші два пакети, кожен з яких коштує близько 500 млн дол.