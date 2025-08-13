Німеччина витратить 500 млн дол. на закупівлю американської зброї Україні

Німеччина витратить 500 млн дол. на закупівлю американської зброї. Фото:

Німеччина профінансує закупівлю американської зброї для України.

Німецький уряд виділить 500 млн дол. для третього великого пакету військового обладнання та боєприпасів для України в рамках нової програми НАТО PURL. Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте схвально відгукнувся на раке рішення. Про це пише The Guardian.

Я високо оцінюю те, що Німеччина знову активізувала свої дії. Ця поставка допоможе Україні захистити себе від російської агресії, — заявив він.

За словами Рютте, Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні. А сьогоднішнє рішення ще раз підкреслює, що Берлін відданий у справі допомоги українському народу й захисті українського суверенітету.

Нагадаємо, США та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Нідерланди та Данія, Норвегія і Швеція раніше зобов’язалися профінансувати перші два пакети, кожен з яких коштує близько 500 млн дол.

