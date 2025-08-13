Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Германия потратит 500 млн дол. на закупку американского оружия. Фото:

Германия потратит 500 млн дол. на закупку американского оружия Украине

13 авг 2025, 21:33
999

Німеччина профінансує закупівлю американської зброї для України.

Німецький уряд виділить 500 млн дол. для третього великого пакету військового обладнання та боєприпасів для України в рамках нової програми НАТО PURL. Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте схвально відгукнувся на раке рішення. Про це пише The Guardian.

Я високо оцінюю те, що Німеччина знову активізувала свої дії. Ця поставка допоможе Україні захистити себе від російської агресії, — заявив він.

За словами Рютте, Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні. А сьогоднішнє рішення ще раз підкреслює, що Берлін відданий у справі допомоги українському народу й захисті українського суверенітету.

Нагадаємо, США та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Нідерланди та Данія, Норвегія і Швеція раніше зобов’язалися профінансувати перші два пакети, кожен з яких коштує близько 500 млн дол.

Джерело: The Guardian

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров