Президент США Дональд Трамп допустив передачу далекобійних ракет Tomahawk Україні.

Сили оборони України можуть отримати цю високоточну американську зброю, якщо Росія не захоче завершувати війну. Про це потрібно буде поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на борту літака на шляху до Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів додав, що міг би сказати Путіну, що може надати ЗСУ «Томагавки», якщо РФ не захоче завершувати війну.

Чи хочуть вони, щоб «Томагавки» летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити про це з росією. Я сказав Зеленському, що Томагавки — це новий крок агресії… Чесно кажучи, росії це не потрібно. Але я можу сказати йому, що якщо війна не закінчиться, ми це зробимо. Можливо зробимо, а можливо й ні, — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk залежатиме від планів Києва стосовно їх використання. Перед тим, як надати високоточну зброю ЗСУ американський лідер хоче детально ознайомитися з її потенційним застосуванням, а саме — для чого ці ракети будуть використані й куди їх направлять.