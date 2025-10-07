Трамп ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Фото:

Президент США Дональд Трамп заявив, що він фактично ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk.

Американський лідер наголосив, що остаточне рішення залежатиме від планів Києва стосовно їх використання. Перед тим, як надати високоточну зброю ЗСУ він хоче детально ознайомитися з її потенційним застосуванням, а саме — для чого ці ракети будуть використані й куди їх направлять. Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання, — сказав він.

При цьому президент наголосив, що «не шукає ескалації», тому «ставитиме запитання».

Також лідер Америки вкотре повторив, що повномасштабна російсько-українська війна не розпочалася б, якби він був на посаді президента США. Трамп заявив, що за тиждень Україна та РФ втратили понад 7 тис. солдатів.

Нагадаємо, восени минулого року видання The New York Times інформувало, що в секретному пункті плану перемоги український президент Володимир Зеленський у межах «пакет неядерного стримування» просив про ракети Tomahawk.

А 28 вересня віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу Україні ракет «Томагавк», але остаточне рішення залишається за президентом США.