Трамп схвалив далекобійні удари України по території РФ.

Президент США Дональд Трамп схвалив далекобійні удари України по цілях на території Росії.

Американський лідер санкціонував далекобійні удари по Росії, «але іноді Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення». І всі повинні дотримуватися того, що каже глава держави. Про це спеціальний посланець США щодо України Кіт Келлог заявив в інтерв’ю Fox News.

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віце-президент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць, — заявив він.

Журналісти запитали Келлога, чи збираються Штати передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Той відповів, що остаточного рішення щодо цього наразі немає.

Напередодні віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу Україні ракет «Томагавк», про які начебто просив Володимир Зеленський Трампа особисто. Однак остаточне рішення залишається за президентом США.

Нагадаємо, восени минулого року видання The New York Times інформувало, що в секретному пункті плану перемоги український президент Володимир Зеленський у межах «пакет неядерного стримування» просив про ракети Tomahawk.

Джерело: Fox News